من الخميس تبدأ الحكاية .. الحياة تعود غداً لملاعب دوري الدرجة الأولى للمحترفين

ومن بين أبرز استقطابات الموسم تأتي الأسماء التالية :

حيث وقع نادي أبها مع البرتغالي تايرا ، والزلفي مع النيجري لانري ، والجندي مع اللاعب المالي سامبا ، ونادي جدة وقع مع البروندي بيمينيمانا ، واختار الرائد النجم البلجيكي زينهو ، ثم يشارك نادي العربي بالمدفعجي الكاميروني أمادو ، ويزج نادي البكيرية بالغيني باري ، وأخيراً نادي الدرعية بالإسباني أوسكار .