من الخميس تبدأ الحكاية .. الحياة تعود غداً لملاعب دوري الدرجة الأولى للمحترفين

ينطلق غداً الخميس 11 سبتمبر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025/2026 وسط ترقب جماهيري كبير بالنظر إلى نوعية الأندية ومحترفيها الجدد.
ويُعد دوري الدرجة الأولى الرافد الأهم للكرة السعودية، ونافذة لتألق نجوم المستقبل ، وصعود الأندية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. ويشهد الموسم الحالي مشاركة أندية ذات تاريخ عريق وطموح متجدد، ما يبشر بمنافسة قوية ومباريات مثيرة منذ الجولة الأولى.
وتشهد نسخة الموسم الجديد مشاركة 6 أندية لم تكن متواجدة في العام الماضي وهي أندية الرائد والعروبة والوحدة الهابطين من الدوري الممتاز ، وأندية الأنوار والعلا والدرعية الصاعدين من دوري الدرجة الثانية .
ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة التنافس على المستطيل الأخضر وخارجه بين الأندية خصوصاً تلك التي استقطبت أسماء عالمية خلال الميركاتو الصيفي .
ومن بين أبرز استقطابات الموسم تأتي الأسماء التالية :
حيث وقع نادي أبها مع البرتغالي تايرا ، والزلفي مع النيجري لانري ، والجندي مع اللاعب المالي سامبا ، ونادي جدة وقع مع البروندي بيمينيمانا ، واختار الرائد النجم البلجيكي زينهو ، ثم يشارك نادي العربي بالمدفعجي الكاميروني أمادو ، ويزج نادي البكيرية بالغيني باري ، وأخيراً نادي الدرعية بالإسباني أوسكار .
تنطلق الجولة الأولى يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بمواجهات قوية تجمع الباطن × البكيرية، وأبها × أحد، وتستكمل الجولة على مدار ثلاثة أيام حتى السبت 13 سبتمبر 2025 بمباراة الوحدة × العروبة.