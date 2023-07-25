جراحة عاجلة تُنهي معاناة مريض مصاب بأربعة أمراض نادرة بالبطن بـ"فيصل الطبي" بالطائف

وقالت "صحة الطائف" لـ"سبق": على الفور قرر الفريق الجراحي إجراء تدخل طبي سريع وأثناء العمل الجراحي اكتشف الفريق الطبي وجود فتق داخلي بالمصران مع سوء استدارة خلقي للأمعاء، وهو أيضًا مرض خلقي نادر وعادةً يعطي أعراضًا في أول سنتين من عمر المريض، ونادرًا جدًّا ما يتم اكتشافه في عمر الثلاثين كما حدث مع هذا المريض؛ لذلك أصبح مصابًا بأربعة أحداث مرضية نادرة في نفس الوقت.