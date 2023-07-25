جراحة عاجلة تُنهي معاناة مريض مصاب بأربعة أمراض نادرة بالبطن بـ"فيصل الطبي" بالطائف

نجح فريق الجراحة العامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء جراحة عاجلة لمريض في العقد الثالث مصاب بأربعة أمراض نادرة بالبطن.
وفي التفاصيل أوضحت "صحة الطائف" أن شابًّا في العقد الثالث من العمر حضر للمستشفى يعاني من آلام مزمنة في البطن.. وبعد عمل أشعة مقطعية تَبَين وجود انفتال المصران الأعور وهو حالة نادرة الحدوث، وكذلك وجود كيس ازدواجي بالمساريقا وهو أيضًا من الأمراض النادرة في الجراحة.
وقالت "صحة الطائف" لـ"سبق": على الفور قرر الفريق الجراحي إجراء تدخل طبي سريع وأثناء العمل الجراحي اكتشف الفريق الطبي وجود فتق داخلي بالمصران مع سوء استدارة خلقي للأمعاء، وهو أيضًا مرض خلقي نادر وعادةً يعطي أعراضًا في أول سنتين من عمر المريض، ونادرًا جدًّا ما يتم اكتشافه في عمر الثلاثين كما حدث مع هذا المريض؛ لذلك أصبح مصابًا بأربعة أحداث مرضية نادرة في نفس الوقت.
وأضافت أن الفريق الجراحي قام باستئصال المصران الأعور مع جزء من الأمعاء الدقيقة، وكذلك استئصال الكيس الازدواجي بالمساريقا، وإصلاح الفتق الداخلي بالمساريقا، مع تصحيح سوء التفاف الأمعاء لتقارب الوضع الصحيح، وغادر المريض المجمع بعد ١٠ أيام وهو بصحة جيدة ولله الحمد؛ فيما قرر الفريق الطبي المعالج إجراء بحث حول حالة المريض النوعية.