"العجمي": القيادة قدّمت نموذجًا يُحتذى به في مكافحة الفساد وضمان حماية المبلغين

‬قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إنه في العقود الماضية، كانت عملية الإبلاغ عن الفساد والممارسات غير القانونية تواجه تحديات كبيرة، وكان المبلغون يتعرضون لمخاطر كبيرة دون وجود حماية كافية، هذا الواقع تغير تمامًا بفضل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين قدّما نموذجًا يُحتذى به في مكافحة الفساد وضمان حماية المبلغين.