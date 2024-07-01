بالتعاون مع مركز "تعارفوا".. صندوق الشهداء ينظم برنامجًا تثقيفيًا لأطفال المستفيدين

واستهدف البرنامج الأطفال من الأسر المستفيدة من عمر 5 إلى 12 سنة، حيث قدمت الخبيرة في شؤون الطفولة أمل النايل وفريق من المتطوعات، فقرات البرنامج من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأطفال وتعليمهم المهارات الاقتصادية الأساسية مثل الادخار وأساسيات الاستثمار بأسلوب مبسط وممتع، كما تضمّن البرنامج أنشطة مسرحية تفاعلية وفقرات فكاهية، مما جعله جذابًا ومحببًا للأطفال.