مفتي عام المملكة يستقبل وزير الحج ويشيد بجهود خدمة الحجاج والمعتمرين

استقبل سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بمكتبه في الرئاسة بالرياض اليوم، معالي وزير الحج والعمرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه معالي نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من وكلاء الوزارة والهيئة العامة.