مفتي عام المملكة يستقبل وزير الحج ويشيد بجهود خدمة الحجاج والمعتمرين

استقبل سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بمكتبه في الرئاسة بالرياض اليوم، معالي وزير الحج والعمرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه معالي نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من وكلاء الوزارة والهيئة العامة.
وقدّم معالي الوزير الربيعة التهنئة لسماحة المفتي بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء، سائلًا الله له التوفيق والسداد في أداء مهامه وخدمة الدين والوطن.
وأثنى سماحة المفتي على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا باهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بكل ما من شأنه تسهيل أداء المناسك للحجاج والمعتمرين وزوّار المسجد النبوي، وتوفير أجواء من الطمأنينة والسكينة لهم.
حضر الاستقبال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى، المشرف العام على مكتب المفتي العام، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.