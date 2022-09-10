انخفاض للحرارة بأجزاء واسعة من المملكة.. وتوقعات تكشف التفاصيل

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تندفع كُتلة هوائية أقل حرارة من شرقي القارة الأوروبية لأجزاءٍ واسعة من المشرق العربي بما في ذلك السعودية، بحيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض شمال غرب المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع المُقبل (منتصف شهر سبتمبر) وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بحيث تتراجع وطأة الحر في عديد من المناطق، بل تُصبح مائلة للبُرودة في ساعات الليل على مُرتفعات شمال غرب المملكة.