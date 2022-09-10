انخفاض للحرارة بأجزاء واسعة من المملكة.. وتوقعات تكشف التفاصيل

تُشير المؤشرات الجوية المُترجمة من الخرائط المُختصة بالتوقعات مُتوسطة المدى، إلى انخفاض مُتوقع في درجات الحرارة عن مُعدلاتها على أجزاءٍ واسعة من السعودية بُعيد منتصف الشهر الحالي.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تندفع كُتلة هوائية أقل حرارة من شرقي القارة الأوروبية لأجزاءٍ واسعة من المشرق العربي بما في ذلك السعودية، بحيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض شمال غرب المملكة بدءاً من نهاية الأسبوع المُقبل (منتصف شهر سبتمبر) وتواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بحيث تتراجع وطأة الحر في عديد من المناطق، بل تُصبح مائلة للبُرودة في ساعات الليل على مُرتفعات شمال غرب المملكة.
تأتي هذه الأجواء المُتوقعة، نتيجة اندفاع كُتلة هوائية باردة نسبياً من شرق أوروبا عبر تركيا إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وصولاً لأجواء المملكة -بحسب موقع "طقس العرب"- ولن تُحافظ هذه الكتلة على برودتها الكبيرة، حيث سترتفع درجة حرارتها فور توغلها فوق اليونان وشرق البحر المتوسط نتيجة ارتفاع درجات حرارة الأخير، وكون المنطقة لا تزال في فصل الصيف فلكياً، حيث الإشعاع الشمسي كبير بالنسبة لهذه الفترة من العام.