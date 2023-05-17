أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة بجامعة شقراء

في حفل كرنفالي بهيج، وحضور كثيف، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة، يمثلون الدفعة الـ14 من طلاب جامعة شقراء، الذين أنهوا دراستهم الجامعية في مرحلة البكالوريوس في 23 كلية بتخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل الوطنية، إضافة إلى تخريج 68 طالبًا بدرجة الماجستير في مختلف التخصصات.
وشهد برنامج الحفل عرضًا مرئيًّا عن الجامعة، وأبرز برامجها الأكاديمية، كما سلط العرض الضوء على التميز العلمي والبحثي في مختلف المجالات، وتحقيق طلاب وطالبات الجامعة مراكز متقدمة في عدد من المسابقات المنفذة على مستوى مؤسسات التعليم بالسعودية ودول الخليج.
كما تم عرض تقرير مصور عن رحلة خريجة، تم من خلاله رصد أبرز مراحل الدراسة بالجامعة حتى التخرج، وما شهدته مسيرتها التعليمية من عقبات وصعوبات، نجحت في تجاوزها في سبيل تحقيق النجاح والتفوق.
وألقى رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، كلمةً بهذه المناسبة، قال فيها: "إننا في هذا اليوم نضع بين يدي سموكم الكريم نتاج مؤسسة من مؤسسات التعليم، حظيت -كما هي شقيقاتها من الجامعات- بالدعم السخي من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ونالت شرف متابعة أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وها هي ثمرة جهد الجامعة من خريجيها الذين رعتهم جامعة شقراء بين كلياتها، وتعلموا فيها العلوم، ونالوا الإرشاد والتوجيه في برامج علمية متنوعة، ومهارات حياتية مختلفة".
وتابع: "حققت الجامعة خلال هذا العام اعتماد برنامجين أكاديميَّين من هيئة تقويم التعليم والتدريب، هما أول البرامج التي تُعتمد في الجامعة، وهما (برنامج الهندسة الكهربائية وبرنامج علوم الحاسب)، وسوف يليهما البقية -بإذن الله-. كما تعمل الجامعة على صياغة خطط دراسية جديدة لبرامجها كافة، شارفت على الانتهاء والاعتماد، إضافة إلى الإنجازات البحثية المتميزة كمًّا ونوعًا وأثرًا وتفوقًا طلابيًّا في محافل شتى".
وأردف: "أبنائي الخريجين، شمِّروا واستعدوا؛ فالوطن ينتظركم، وقيادتكم تراهن وتعول عليكم. لا مساومة في الوطن وأمنه واستقراره ورفاهيته.. فلا تُسلّموا عقولكم لكل حاقد يتربص بكم وبوطنكم بفكر هدام أو مخدر قاتل. كونوا سواعد بناء؛ فميادين التميز متعددة، وفرص المساهمة في تحقيق رؤية مملكتنا 2030م متاحة لنا جميعًا".
وقدَّم السيف الشكر لأمير المنطقة قائلاً: "أتوجه لسموكم الكريم -باسم أبنائكم الخريجين والخريجات وجميع منسوبي الجامعة- بالشكر الجزيل على حضوركم وتشريفنا. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان على دعمه وتشجيعه للجامعة".
من جانبه، قال الدكتور سعد الجبيرين، عميد القبول والتسجيل بالجامعة: "إن جامعة شقراء ساهمت منذ إنشائها في تخريج ما يقارب سبعة وخمسين ألف طالب وطالبة، يساهمون اليوم في بناء وطننا الغالي، وخدمة مجتمعهم في المجالات كافة".
وأضاف: "إننا اليوم نسعد بتخريج 4953 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، وتخريج 68 طالبًا بدرجة الماجستير في تخصصات مختلفة، من أبرزها الأمن السيبراني وإدارة الأعمال والمختبرات الطبية".
وتابع: "إن الخريجين في هذا اليوم يرسمون لأنفسهم مكانًا في الحياة العملية في ظل قيادة هذا الوطن العظيم.. فهم محور التنمية وأساس الثبات؛ لذا أصبح لزامًا عليهم الإخلاص في عملهم، والقيام بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم، والسعي لرد الجميل من خلال الحفاظ على مقدرات ومكتسبات بلادنا الغالية".