أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة بجامعة شقراء

وألقى رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، كلمةً بهذه المناسبة، قال فيها: "إننا في هذا اليوم نضع بين يدي سموكم الكريم نتاج مؤسسة من مؤسسات التعليم، حظيت -كما هي شقيقاتها من الجامعات- بالدعم السخي من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ونالت شرف متابعة أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وها هي ثمرة جهد الجامعة من خريجيها الذين رعتهم جامعة شقراء بين كلياتها، وتعلموا فيها العلوم، ونالوا الإرشاد والتوجيه في برامج علمية متنوعة، ومهارات حياتية مختلفة".