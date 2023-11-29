محليات

رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية يهنئ القيادة باستضافة المملكة إكسبو 2030

رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية حمود بن حمد الحمودي
رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية حمود بن حمد الحمودي

رفع رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية الأستاذ حمود بن حمد الحمودي؛ خالص التهنئة إلى مقام خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سـعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030.

وثمّن الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد؛ استضافة الرياض معرض إكسبو 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز العالمي الكبير لم يكن ليتحقق -بعد توفيق الله- دون المتابعة والإشراف المباشر من قِبل سمو ولي العهد -حفظه الله- مشيراً إلى أن استضافة المملكة معرض إكسبو ستتزامن مع تحقيق رؤية السعودية 2030، مما سيمنح للعالم فرصة التعرُّف بشكلٍ مباشر على قصة النجاح الكبيرة التي عاشتها المملكة تحت ظل رؤيتها الملهمة.

وأضاف: تعكس هذه الاستضافة ثقة العالم بقدرات المملكة الاستثنائية على التنظيم والإدارة، وأنها الوجهة الأكثر تأهيلاً لقيادة الأحداث الدولية الكبرى بمختلف أشكالها.

وأكّد الدكتور العواد؛ في ختام حديثه على مواصلة أكاديمية الجزيرة العالمية، دورها في المساهمة في بناء الوطن، وتعزيز قدرات الشباب السعودي بمختلف المهارات التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

إكسبو 2030
رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية
حمود بن حمد الحمودي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org