رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية يهنئ القيادة باستضافة المملكة إكسبو 2030

وثمّن الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد؛ استضافة الرياض معرض إكسبو 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز العالمي الكبير لم يكن ليتحقق -بعد توفيق الله- دون المتابعة والإشراف المباشر من قِبل سمو ولي العهد -حفظه الله- مشيراً إلى أن استضافة المملكة معرض إكسبو ستتزامن مع تحقيق رؤية السعودية 2030، مما سيمنح للعالم فرصة التعرُّف بشكلٍ مباشر على قصة النجاح الكبيرة التي عاشتها المملكة تحت ظل رؤيتها الملهمة.