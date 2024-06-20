"الحج" تحث على استشعار الفضل في ماء زمزم والمحافظة عليها بـ4 خطوات

حثت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة استشعار الفضل في ماء زمزم واتباع آداب الشرب.
ودعت الوزارة إلى الحرص على عدم سكبها على الأرض، وعدم الوضوء من الصنابير، ونظافة المكان حول السقيا، ووضع الأكواب المستعملة في المكان المخصص لها.
وبدورها تتولى إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام منذ إنشائها قبل 45 سنة الإشراف على بئر زمزم، وتوفير المياه المبردة والعادية من البئر في الحافظات، وتعمل على نظافتها، وتزويدها بما يلزم من الأكواب البلاستيكية، كما تقوم بنظافة وغسل المشربيات والأكواب المعدنية ومتابعة درجة البرودة فيها.
وحرصًا على نظافة مياه زمزم وخلوها من الملوثات؛ أمّنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مختبرًا لتحليل مياه زمزم يتولى الإشراف على جميع مراحل تعقيم مياه زمزم؛ حيث يتم تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية دون إضافة أي مواد كيماوية، ويصل مستوى التعقيم من البكتيريـا والفيروسات إلى نسبة 99.77%، والكيلو واط الواحد من الكهـرباء يقوم بتعقيم 12 ألف جالون من الماء؛ فيما تتميز طريقة التعقيم بضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته.