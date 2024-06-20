"الحج" تحث على استشعار الفضل في ماء زمزم والمحافظة عليها بـ4 خطوات

وحرصًا على نظافة مياه زمزم وخلوها من الملوثات؛ أمّنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مختبرًا لتحليل مياه زمزم يتولى الإشراف على جميع مراحل تعقيم مياه زمزم؛ حيث يتم تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية دون إضافة أي مواد كيماوية، ويصل مستوى التعقيم من البكتيريـا والفيروسات إلى نسبة 99.77%، والكيلو واط الواحد من الكهـرباء يقوم بتعقيم 12 ألف جالون من الماء؛ فيما تتميز طريقة التعقيم بضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته.