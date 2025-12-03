"مجمع الملك سلمان العالمي" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن هذا الاحتفال الدولي يأتي امتدادًا لدور المملكة الريادي في دعم لغتها عالميًّا، وتجسيدًا للشراكة المؤسسية بين المجمع ووفد المملكة في الأمم المتحدة؛ بما يعزّز حضور العربية في المحافل الدولية، ويبرز الجهود السعودية في خدمتها، مثمّنًا دعم سمو وزير الثقافة ومتابعته المستمرة لكل ما يسهم في خدمة اللغة العربية، وتعزيز مكانتها عالميًّا.