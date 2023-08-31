الأحساء.. قسطرة عاجلة توقف تسريبًا من جانب الصمام في قلب مريضة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة القلب في محافظة الأحساء في إجراء تدخل جراحي استغرق ساعتين لإيقاف تسريب من جانب الصمام لمريضة تكللت بالنجاح.
وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في الأحساء تمكنوا من إجراء قسطرة علاجية لمريضة تعاني من ارتجاع جانبي في الصمام القلب الأذيني البطيني (المايترالي) البيولوجي الجراحي.
وبيّن الفريق الطبي المعالج أنه تم عمل التدخل بواسطة القسطرة القلبية، ووضع الرقعة المخصصة لسد التسربات ليتم نقلها لقسم التنويم ومتابعة وضعها الصحي من قبل الأطباء والفرق التمريضية لحين التشافي وخروجها بالسلامة.
يشار إلى أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب تمكن من إجراء 3399 قسطرة قلبية وذلك منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 427، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين استفادوا من العيادات في المركز 39157 مستفيدًا.