الأحساء.. قسطرة عاجلة توقف تسريبًا من جانب الصمام في قلب مريضة

يشار إلى أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب تمكن من إجراء 3399 قسطرة قلبية وذلك منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ عدد الإجراءات الجراحية 427، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين استفادوا من العيادات في المركز 39157 مستفيدًا.