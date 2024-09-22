جازان.. رحلات عمرة للمتعافين من "المخدرات" لتقوية الوازع الديني والاستمرار في تجاوز الانتكاسة ‎

سيَّرت جمعية صواب لتأهيل وتوعية المتعافين من المخدرات بمنطقة جازان يوم أمس رحلة لـ35 من مستفيديها المتعافين؛ لتأدية مناسك العمرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ومؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية، ومؤسسة سليمان أبانمي الأهلية، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية؛ لتقوية الوازع الديني، والاستمرار في التعافي من الانتكاسة.
وأوضح مدير برنامج الرعاية اللاحقة بصواب بمنطقة جازان، أحمد بن محمد حريصي، أن "صواب" نفَّذت العديد من المبادرات التأهيلية والبرامج «الإيمانية» بالشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ومؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية، ومؤسسة سليمان أبانمي الأهلية، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية.
وخصصت الجمعية برنامجًا إيمانيًّا وروحيًّا وتربويًّا، يُعنى بإقامة رحلة عمرة؛ إذ سيَّرت يوم أمس رحلة لـ35 من مستفيديها المتعافين؛ لتأدية مناسك العمرة؛ للمساهمة في تعزيز وتقوية الجوانب الدينية، ولتحسين مشاعرهم وسلوكياتهم.. فيما ثمَّن المتعافون هذه المبادرة التي نفَّذتها صواب، واعتبروها غير مستغربة، وفرصة حقيقية للاقتراب من الله -عز وجل-.
يُذكر أن "صواب" نفَّذت مؤخرًا رحلة عمرة، استهدفت فيها 98 من مستفيديها المتعافين، كما أنها بصدد إطلاق العديد من المبادرات والبرامج النوعية، التي سترى النور قريبًا.