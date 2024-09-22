جازان.. رحلات عمرة للمتعافين من "المخدرات" لتقوية الوازع الديني والاستمرار في تجاوز الانتكاسة ‎

وخصصت الجمعية برنامجًا إيمانيًّا وروحيًّا وتربويًّا، يُعنى بإقامة رحلة عمرة؛ إذ سيَّرت يوم أمس رحلة لـ35 من مستفيديها المتعافين؛ لتأدية مناسك العمرة؛ للمساهمة في تعزيز وتقوية الجوانب الدينية، ولتحسين مشاعرهم وسلوكياتهم.. فيما ثمَّن المتعافون هذه المبادرة التي نفَّذتها صواب، واعتبروها غير مستغربة، وفرصة حقيقية للاقتراب من الله -عز وجل-.