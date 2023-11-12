زراعة أجهزة "ساهر" بامتداد طريق السعيدة - محايل.. وأمير عسير يوجه بلجنة عاجلة

في تفاعل سريع مع "سبق" ، تم زراعة عدد من أجهزة الرصد الآلي بامتداد طريق سعيدة الصوالحة – محايل، بعد نشر الصحيفة لخبر الحادث المروري الذي ذهب ضحيته في حينها 8 أشخاص وأصيب 5 آخرون نتيجة تصادم ثلاث مركبات .