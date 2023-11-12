زراعة أجهزة "ساهر" بامتداد طريق السعيدة - محايل.. وأمير عسير يوجه بلجنة عاجلة

في تفاعل سريع مع "سبق" ، تم زراعة عدد من أجهزة الرصد الآلي بامتداد طريق سعيدة الصوالحة – محايل، بعد نشر الصحيفة لخبر الحادث المروري الذي ذهب ضحيته في حينها 8 أشخاص وأصيب 5 آخرون نتيجة تصادم ثلاث مركبات .
وفي التفاصيل، أصدر الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير توجيهاً يقضي بوقوف لجنة على موقع الحادث وبحث ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة مرتادي الطريق وعدم تكرار ما حدث .
وخلصت اللجنة المشكلة بإشراف محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح اليوم العصر من أعمالها وتم اتخاذ عدد من التوصيات والمرئيات تمهيداً لرفعها لأمير عسير لاعتمادها.
وكانت "سبق" قد نشرت الجمعة الماضية خبراً بعنوان : وفاة 8 أشخاص في تصادم 3 مركبات على طريق السعيدة - محايل.
وجاء في الخبر : لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات وقع عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم .
وهرعت إلى الموقع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر من عدد من المراكز والمحافظات .
وقالت مصادر " سبق " إن تصادم ثلاث مركبات من طراز تويوتا إف جي وتويوتا أنوفا وسفاري نيسان نتج عنه 8 وفيات وخمس إصابات وصفت بالحرجة وباشرتها فرق للهلال الأحمر من كل من محايل والبرك وحلي والقنفذة، ونجح الدفاع المدني في استخراج عدد من المحتجزين .
يذكر أن طريق سعيدة الصوالحة - محايل والذي تم تدشينه مؤخراً قد شهد حوادث عدة نتج عنها الكثير من الوفيات والإصابات وسط مطالبات بسرعة التحرك لرصد السرعة وإيجاد الدوريات التي تضمن الحد من الحوادث القاتلة التي شهدها رغم عمره القصير .