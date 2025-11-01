نجاح ملتقى الرياض الثاني لنوادر الأغنام الحرية في ضرما بحضور أكثر من 5 آلاف زائر

شهدت محافظة ضرما إقامة ملتقى الرياض الثاني لنوادر الأغنام الحرية، الذي نظمته الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمحافظة عفيف، تحت إشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرما، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية.
حظي الملتقى بإقبالٍ لافت من الزوار تجاوز عددهم 5000 زائر، وشارك فيه 80 مربياً من مختلف مناطق المملكة، استعرضوا أجود أنواع الأغنام الحرية النادرة في أجواء تنافسية شهدت اهتمامًا كبيرًا من محبي هذا المجال والمستثمرين فيه، ما يعكس النمو الملحوظ في سوق الثروة الحيوانية وتزايد الإقبال على السلالات النادرة.
وتضمّنت فعاليات الملتقى مشاركة 11 أسرة منتجة قدّمت منتجاتها الغذائية والحرفية أمام الزوار، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في التنمية المحلية.
وشاركت في تنظيم الملتقى عدة جهات حكومية، من بينها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، ومكتب الوزارة بمحافظة ضرما، والجهات الأمنية بالمحافظة، وبلدية ضرما، إلى جانب جمعية التنمية الأهلية بمحافظة ضرما، وبالتعاون مع الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمحافظة عفيف الجهة المنظمة للحدث.
وامتدت فعاليات الملتقى ليومٍ واحد، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، وسط تنظيم مميز وإقبال جماهيري واسع، وشهد تغطية إعلامية وثّقت فعاليات الحدث وعروض المربين وتفاعل الجمهور مع الفعاليات المصاحبة.
وأعرب المشاركون والزوار عن إعجابهم بالتنظيم المتميز وتنوع الفعاليات، مؤكدين أن الملتقى أصبح حدثًا سنويًا مهمًا يجمع محبي ومربي الأغنام الحرية من مختلف مناطق المملكة، ويسهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز تنافسية المربين في الأسواق المحلية.