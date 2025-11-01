نجاح ملتقى الرياض الثاني لنوادر الأغنام الحرية في ضرما بحضور أكثر من 5 آلاف زائر

حظي الملتقى بإقبالٍ لافت من الزوار تجاوز عددهم 5000 زائر، وشارك فيه 80 مربياً من مختلف مناطق المملكة، استعرضوا أجود أنواع الأغنام الحرية النادرة في أجواء تنافسية شهدت اهتمامًا كبيرًا من محبي هذا المجال والمستثمرين فيه، ما يعكس النمو الملحوظ في سوق الثروة الحيوانية وتزايد الإقبال على السلالات النادرة.