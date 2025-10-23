تصرفات فردية تسيء للوطن.. سعوديون في الخارج بين الجهل وسوء التمثيل

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، بلغ عدد السعوديين الذين سافروا إلى الخارج خلال عام 2023 أكثر من 13 مليون مسافر، وهو ما يعكس النمو الكبير في حركة السياحة السعودية الخارجية بعد جائحة كورونا. ومع هذا العدد الكبير، يرى مختصون أن وقوع بعض الحالات الفردية أمر طبيعي، لكنها لا ينبغي أن تُعمم أو تُربط بصورة المجتمع ككل.