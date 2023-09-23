ملك المغرب يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.. ويتمنى للسعودية المزيد من الازدهار

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة العربية السعودية، وشعبها، بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.