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ملك المغرب يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.. ويتمنى للسعودية المزيد من الازدهار

أكد حرص القيادتين على مواصلة المسار الحثيث في اتجاه المزيد من التكامل والتعاون المثمر
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

هنأ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اعتزاز بلاده الدائم بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وحرص القيادتين على أن تواصل مسارها الحثيث والمتميز في اتجاه المزيد من التكامل والتعاون المثمر.

كما هنأ الملك محمد السادس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة العربية السعودية، وشعبها، بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

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