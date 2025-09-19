مختص: العنف بين طلاب المدارس مسؤولية مشتركة والحل يبدأ بالتوعية والاحتواء

وأوضح "الناشري" أن من أبرز أسباب انتشار العنف في البيئة المدرسية ضعف الوازع التربوي، وغياب ثقافة الحوار بين الطلاب، إلى جانب التأثر بالمحتويات السلبية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وتراكم الضغوط النفسية أو الأسرية، ما يدفع بعض الطلبة إلى التعبير عن معاناتهم بسلوك عدواني. كما أشار إلى أن غياب الأنشطة البديلة يؤدي إلى فراغ يُستثمر في سلوكيات خاطئة بدلًا من التوجيه الإيجابي.