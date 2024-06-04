"قمة إنوكسيرا" الأكبر في تقنيات التعلم الذكي بالشرق الأوسط بالشراكة مع كلاسيرا العالمية

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية الراعي الرئيسي لقمة إنوكسيرا، عن سعادته الغامرة باختيار الرياض لاستضافة القمة العالمية؛ لافتًا إلى أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها مركزًا رائدًا للابتكار في كل المجالات، ويشمل ذلك تقنيات التعليم، ومؤكدًا أن الحضور من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص خير دليل على أهمية التكنولوجيا؛ باعتبارها مساهمًا رئيسيًّا في صناعة مستقبل التعليم والتدريب.