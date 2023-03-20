الباحة.. استئصال ورم يزن 20 كجم من مريضة في جراحة استغرقت 3 ساعات

تمكّن قسم النساء والولادة في مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة من استئصال ورم لمريضة في عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات تكللت بالنجاح.
وكان الفريق الطبي قد استقبل مريضة محولة من مستشفى المخواة العام تعاني ضخامة كبيرة في البطن ضاغطة على الصدر والأحشاء نجمت عنها صعوبة في التنفس والحركة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بورم حجمه 40 سم متصل بالمبيض خالٍ من الانتشارات السرطانية، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها.
وتمّ إجراء عملية استؤصل فيها الورم بالكامل وكان يزن 20 كجم، كما تمّ استئصال الغدد اللمفاوية، والزائدة الدودية منعاً لحدوث انتشارات مستقبلاً، ثم نقلت المريضة لقسم التنويم حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة أجرى 163 عملية خلال الأسبوع الجاري.