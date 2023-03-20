الباحة.. استئصال ورم يزن 20 كجم من مريضة في جراحة استغرقت 3 ساعات

وكان الفريق الطبي قد استقبل مريضة محولة من مستشفى المخواة العام تعاني ضخامة كبيرة في البطن ضاغطة على الصدر والأحشاء نجمت عنها صعوبة في التنفس والحركة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بورم حجمه 40 سم متصل بالمبيض خالٍ من الانتشارات السرطانية، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها.