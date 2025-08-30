أمانة الطائف تطلق حزمة من الخدمات البلدية استعداداً لعودة الطلاب للمدارس

أعلنت أمانة الطائف إطلاق حزمة من الخدمات البلدية بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وذلك في إطار الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة –حفظها الله–.
وأوضحت الأمانة في بيان نقلته لصحيفة سبق أنها سخّرت إمكاناتها لتجهيز الشوارع والطرق والأرصفة المحيطة بالمدارس، بما يواكب انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها نفذت عبر وكالاتها وإداراتها العامة أعمالاً شملت تعزيز السلامة المرورية أمام المدارس من خلال صيانة ودهان خطوط معابر المشاة وإنشاء مطبات تهدئة جديدة، لتأمين بيئة آمنة لحركة الطلاب اليومية.
كما كثّفت الأمانة أعمال النظافة والتجهيز في محيط المدارس والمداخل الرئيسية والأرصفة، إلى جانب صيانة المماشي وخطوط المشاة، وتنفيذ حملة خدمية واسعة لتهيئة وتنظيف المواقع التعليمية. وشملت الأعمال كذلك تسوية المواقف وترتيب المزروعات في محيط المدارس ورفع المخلفات.
وأكدت الأمانة حرصها على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة صحية وآمنة لطلاب وطالبات الطائف، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي امتداداً لدور البلديات في خدمة المرافق التعليمية ودعم العملية التربوية. وختمت بتمنياتها للطلاب والطالبات بعام دراسي حافل بالنجاح والتوفيق.