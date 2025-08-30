أمانة الطائف تطلق حزمة من الخدمات البلدية استعداداً لعودة الطلاب للمدارس

وأوضحت الأمانة في بيان نقلته لصحيفة سبق أنها سخّرت إمكاناتها لتجهيز الشوارع والطرق والأرصفة المحيطة بالمدارس، بما يواكب انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها نفذت عبر وكالاتها وإداراتها العامة أعمالاً شملت تعزيز السلامة المرورية أمام المدارس من خلال صيانة ودهان خطوط معابر المشاة وإنشاء مطبات تهدئة جديدة، لتأمين بيئة آمنة لحركة الطلاب اليومية.