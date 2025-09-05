"الالتزام البيئي": مشاريع ذكية تعزّز استدامة الصناعة البحرية وتحمي موارد المملكة

أكد المدير العام لإدارة الدراسات البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الدكتور سعد الدهلوي، أن المملكة تولي البيئة البحرية أولوية كبرى، عبر مشاريع غير مسبوقة تهدف إلى التحول نحو مستقبل صناعي بحري مستدام، يدعم التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.