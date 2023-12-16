"القيادة" تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني.. وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.