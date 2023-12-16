محليات

"القيادة" تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني.. وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

ولي العهد عبر في برقية للملك حمد عن أطيب التهاني له وللشعب الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار
"القيادة" تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني.. وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ولي العهد

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org