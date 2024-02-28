"الخريف" يدشن "استراتيجية تنمية القدرات البشرية في الصناعة" والأكاديمية الوطنية للصناعة

وتتوافق الاستراتيجية مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما تتواءم مع "رؤية المملكة 2030"، وتسهم في تحديد المهارات اللازمة في قطاعي الصناعة والتعدين واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وتعزيزها وضمان استدامتها، وتحقق رؤية الاستراتيجية في الحفاظ على القوى العاملة في جميع قطاعات الصناعة والتعدين من خلال خلق أكثر من 40 مبادرة، كما تعد بمثابة خارطة طريق شاملة لدراسة وتحليل العرض والطلب، وتقديم صورة واضحة تعكس الفجوات والتحديات في تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاعين.