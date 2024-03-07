وكالة شؤون الأئمة بالمسجد الحرام تعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد

أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام.اليوم، عن جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام لعام 1445هـ.
وكان قد أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، عن صدور الموافقة الكريمة بالتجديد لأصحاب الفضيلة الأئمة الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والدكتور خالد بن سليمان المهنا، والدكتور أحمد بن علي الحذيفي. سائلًا الله التوفيق والسداد لأصحاب الفضيلة في أداء مهامهم.
كما أعلن السديس عن صدور الموافقة على مشاركة كل من الشيخ بدر بن محمد التركي، والدكتور الوليد بن خالد الشمسان في الإمامة لصلاة التراويح والقيام بالمسجد الحرام . سائلًا الله لهما التوفيق.