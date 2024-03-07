وكالة شؤون الأئمة بالمسجد الحرام تعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد

وكان قد أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، عن صدور الموافقة الكريمة بالتجديد لأصحاب الفضيلة الأئمة الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والدكتور خالد بن سليمان المهنا، والدكتور أحمد بن علي الحذيفي. سائلًا الله التوفيق والسداد لأصحاب الفضيلة في أداء مهامهم.