بالصور.. "أمانة الطائف" تشارك في "ساعة الأرض"

فعلت أمانة الطائف بالتعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك "ساعة الأرض" في منتزه الردف والعديد من الشوارع الرئيسة، ومبنى الأمانة، ومباني البلديات الفرعية.
ويهدف هذا الحدث إلى توعية المجتمع بخطورة التغير المناخي وما يصاحبه من تدهور بيئي يوثر على حياة البشر على كوكب الأرض.
وتعدُ ساعة الأرض حدثًا عالميًا يُقام في كل عام، عند الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي في آخر سبت من شهر مارس، ويتحد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بإطفاء الأنوار لمدة ساعة لرفع الوعي بالقضايا التي تواجه الأرض.
وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، أن الأمانة تسعى دائمًا إلى المشاركة في الأحداث البيئية العالمية والمحلية وتفعيلها بالشكل الذي يعزز الثقافة حول موضوع الأحداث؛ لما لذلك من تأثير ثقافة المجتمع ونشر الوعي.
وأقامت جمعية آفاق لعلوم الفلك بمنتزه الردف فعالية توعوية وتعريفية حول البيئة والأرض والفلك استهدفت فيها زوار المنتزه بالرسائل التثقيفية حول أهمية مشاركة الجميع في الحفاظ على الأرض واتباع السلوكيات الصحيحة لسلامة البيئة.