بالصور.. "أمانة الطائف" تشارك في "ساعة الأرض"

وتعدُ ساعة الأرض حدثًا عالميًا يُقام في كل عام، عند الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي في آخر سبت من شهر مارس، ويتحد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بإطفاء الأنوار لمدة ساعة لرفع الوعي بالقضايا التي تواجه الأرض.