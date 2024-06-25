"الأرصاد" ينبّه: أمطار غزيرة على عسير ورياح شديدة على تبوك

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من هبوب رياحٍ شديدة، على: البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.