"الأرصاد" ينبّه: أمطار غزيرة على عسير ورياح شديدة على تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهَيْن بشأن منطقتَي عسير وتبوك، اليوم.
ونبّه "الأرصاد" من تكوُّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياحٌ شديدة السرعة وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية وتساقُط البَرَد وجريانُ السيول وصواعقُ رعديّة، على محافظات: الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من هبوب رياحٍ شديدة، على: البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.