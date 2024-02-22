بالفيديو: السفير المصري بالرياض ينقل تهنئة "السيسي" للمملكة بمناسبة يوم التأسيس

احتفت سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بذكرى يوم التأسيس؛ حيث نقل السفير المصري بالرياض أحمد فاروق، برسالة مرئية، ورفع تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقام خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة؛ بمناسبة يوم التأسيس.