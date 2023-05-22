فهد بن سلطان يرعى ملتقى تبوك الثاني وينوه بجهود القيادة في تحقيق التنمية المستدامة

أكد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن ما شاهده اليوم من مشروعات في المملكة شيء مذهل، يؤكد بأنها متميزة على مستوى العالم، وأن العمل مستمر ويسير بسرعة كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع .
جاء ذلك خلال رعايته اليوم, ملتقى "تبوك الثاني"، والذي تنظمه شركة نيوم للعام الثاني على التوالي , تحت شعار "مستقبل الإنسان والمكان"، وتمتد فعالياته على مدار خمسة أيام في جامعة تبوك، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر "الملتقى" الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر.
وافتُتح أمير المنطقة أعمال الملتقى بجولة على معرض نيوم، الذي اشتمل على أركان لقطاعات نيوم وعلى رؤية المشروع العالمي وآخر مستجداته، وقسم الشركاء والتدريب, بعدها قام والحضور بجولةٍ على المعرض المصاحب، والذي يحتوي على مجسمات وصور لمشاريع نيوم ذا لاين، تروجينا، سندالة، وأكساچون.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، أن نيوم، بصفتها إحدى المشاريع الرئيسية ضمن رؤية السعودية 2030، تسعى إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة لأبناء المجتمع المحلي، ومنحهم الفرصة لقيادة عالم المستقبل عبر مختلف مشاريع نيوم وقطاعاتها التي يتسارع نموها يوماً بعد يوم.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعريف أهالي المنطقة برؤية ومبادرات مشروع نيوم وما يقدمه لهم، ويتيح الفرصة لهم للتعرف عليه بشكل أوسع والاطلاع على إدارات وقطاعات ومناطق المشروع المختلفة.