فهد بن سلطان يرعى ملتقى تبوك الثاني وينوه بجهود القيادة في تحقيق التنمية المستدامة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، أن نيوم، بصفتها إحدى المشاريع الرئيسية ضمن رؤية السعودية 2030، تسعى إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة لأبناء المجتمع المحلي، ومنحهم الفرصة لقيادة عالم المستقبل عبر مختلف مشاريع نيوم وقطاعاتها التي يتسارع نموها يوماً بعد يوم.