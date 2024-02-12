محافظ جدة يطلع على استعدادات انطلاق "سباق الفورمولا 1" 2024

واستعرض الاجتماع، الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الرياضي والترفيهي، والتحضيرات في حلبة كورنيش جدة لاستضافة الحدث العالمي للمرة الرابعة على التوالي؛ حيث يحظى قطاع رياضة المحركات في المملكة بدعم لا محدود من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.