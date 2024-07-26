في 14 مدينة ومحافظة.. "منشآت" تطلق جولة الامتياز التجاري أغسطس المقبل

ويسهم في الجولة عدد من الخبراء والمختصين من الجهات الممكنة والداعمة، عبر جلسات حوارية تتناول البرامج والمنتجات المقدمة من الجهات الممكنة والتي تسهم في دفع منظومة الامتياز التجاري، إلى جانب الخدمات والإجراءات التي تقدم لتيسير إجراءات الامتياز التجاري في المملكة، ومنتجات تمويل الامتياز التجاري والبرامج المقدمة من قبل المصارف والبنوك، ودور الغرف التجارية والجهات الحكومية الأخرى في دعم منظومة الامتياز التجاري.