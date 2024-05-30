الأمن العام: تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تسمح لحاملها بأداء الحج

أكّد الأمن العام أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة، لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافةً، إلى عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.