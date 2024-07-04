شاهد الجمال.. آيات قرآنية وخطوط مذهّبة تزيّن قباب وأعمدة الروضة الشريفة

وزينت الكتابات القرآنية، وأسماء الله الحسنى، وأقوال النبي وصفاته وأسمائه عليه الصلاة والسلام القباب والجدران وأرجاء الروضة الشريفة، والجدار القبلي، حيث تتفرّد الروضة الشريفة بطراز معماري في أرجائها، يشمل نصوصاً قرآنية، وعبارات خُطّت بحرفية؛ للتعريف بأبرز معالمها، تمتزج فيها جمالية الكتابات، بالخطوط المذهّبة التي زيّنت بها المواجهة الشريفة، والأساطين، والأعمدة، وفوانيس الإنارة المنسدلة من سقف المسجد، بتشكيلاتها الفريدة وطرازها العتيق، لتبرز جانباً من جمالية عمارة المسجد النبوي، وتجسّد جهود المحافظة عليها، بفضل العناية التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين، وخدمة زائريهما.