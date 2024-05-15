أهالي الأمواه يتطلعون لتعليق الدراسة بسبب الأمطار.. و"الصاري": ليس هناك تنبيه من "الأرصاد"

وقال أحد أهالي المحافظة إن هناك عددًا من الانقطاعات في التيار الكهربائي؛ ما تسبب في سهر أبنائنا الطلاب، وخطورة وصولهم إلى مدارسهم، متأملين التوجيه من التعليم حيال هذه الحالة المطرية بتعليق الدراسة الحضورية.