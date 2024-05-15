أهالي الأمواه يتطلعون لتعليق الدراسة بسبب الأمطار.. و"الصاري": ليس هناك تنبيه من "الأرصاد"

يتطلع أهالي محافظة الأمواه إلى تعليق الدراسة الحضورية في مدارسهم نظرًا لاستمرار الأمطار على مناطق متفرقة في محافظة الأمواه إلى هذه الساعات المتأخرة؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب.
وقال أحد أهالي المحافظة إن هناك عددًا من الانقطاعات في التيار الكهربائي؛ ما تسبب في سهر أبنائنا الطلاب، وخطورة وصولهم إلى مدارسهم، متأملين التوجيه من التعليم حيال هذه الحالة المطرية بتعليق الدراسة الحضورية.
من جهته، أوضح خالد سعود الصاري، المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، لـ"سبق" أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد لا يوجد أمر طارئ يستدعي جعل الدراسة عن بُعد، وفي حال ورد أي تنبيه لاحقًا سيتم توجيه مكتب التعليم التابع للمحافظة بالإجراءات المناسبة.