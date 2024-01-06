محليات

"الحجيلي": 115 طنًّا من معقمات السجاد و30 طنًّا من المعطرات بالمسجد النبوي يوميًّا

قال: برامج يومية والمعدات المستخدمة للتطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات تتخطى الـ600 معدة