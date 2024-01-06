"الحجيلي": 115 طنًّا من معقمات السجاد و30 طنًّا من المعطرات بالمسجد النبوي يوميًّا

أكد وكيل الرئيس للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية في هيئة العناية بالحرمين، المهندس فوزي الحجيلي، أن 115 طنًّا من معقمات السجاد، و30 طنًّا من المعطرات تُستخدم في المسجد النبوي يوميًّا.
وأضاف الحجيلي، أن هناك برامج يومية للتعقيم والتطهير بالمسجد النبوي متداخلة مع البرامج الأخرى مثل الكنس والغسيل.
ولفت في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إلى أن المعدات المستخدمة للتطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، أكثرُ من 600 معدة؛ كل منها لها برنامج مستقل عبر عدد من العمالة المدربة عليها؛ للتأكد من تنفيذها بالشكل المناسب.
وأوضح "الحجيلي" أن الكميات المستخدمة في التعطير والتطهير للأرضيات تُقارب 110 أطنان يوميًّا والمعقمات المستخدمة للسجاد تقارب 115 طنًّا يوميًّا؛ فيما تبلغ كمية المعطرات المخصصة 30 طنًّا.