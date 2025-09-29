وزير الإعلام من المؤتمر الصحفي الحكومي: تدشين أول برج مراقبة افتراضي في مطار العلا

وأوضح أن قيمة القروض التي قدّمها صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 تجاوزت 88 مليار ريال، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك الصادرات أكثر من 89 مليار ريال، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ودعمه المتواصل للقطاعات التنموية والاستثمارية.