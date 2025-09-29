وزير الإعلام من المؤتمر الصحفي الحكومي: تدشين أول برج مراقبة افتراضي في مطار العلا

انطلق في الرياض المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ووزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، لمناقشة أبرز مستجدات المملكة ومبادراتها في مختلف القطاعات.
وأكد وزير الإعلام خلال المؤتمر تدشين أول برج مراقبة افتراضي في مطار العلا، كأول تجربة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في خطوة تعكس التطور التقني والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة.
وأوضح أن قيمة القروض التي قدّمها صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 تجاوزت 88 مليار ريال، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك الصادرات أكثر من 89 مليار ريال، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ودعمه المتواصل للقطاعات التنموية والاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، قدمت مليارًا و300 مليون ريال كدعم تنموي واقتصادي للأشقاء في اليمن، استمرارًا لدورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية المستدامة.
كما أعلن وزير الإعلام أن المملكة جاءت للمرة الثانية تواليًا في المرتبة الأولى عالميًا على مؤشر الأمن السيبراني، وهو ما يؤكد التزامها بتعزيز القدرات الرقمية وحماية البنية التحتية المعلوماتية على المستوى الدولي.