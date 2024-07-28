السعودية تحقق 5 جوائز عالمية في أولمبياد الفيزياء الدولي بإيران

وأشادت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية، مهنئة وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية؛ لرفع اسم المملكة خفاقاً في أهم المنافسات العلمية الدولية.