"الجبير" يلتقي وزير البيئة النرويجي ويستعرضان مبادرتي السعودية الخضراء و"الشرق الأوسط الأخضر"

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.