"رتال" للتطوير العمراني تشارك كراعٍ ماسي في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام "رتال" بتعزيز قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث تستعرض الشركة أبرز وأحدث مشاريعها السكنية وكذلك المشاريع متعددة الاستخدامات، وأفضل الممارسات في القطاع، ويشمل جدول الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تُقام على هامش المعرض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في تطوير المدن السعودية وتحقيق الاستدامة في المشاريع العمرانية.