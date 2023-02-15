تقرير أممي: المملكة الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية في 2022

ويركّز المؤشر على (84) خدمة حكومية ضرورية للأفراد والأعمال في القطاعات ذات الأولوية، حيث تميزت السعودية في المؤشرات الثلاثة الفرعية، وحافظت على صدارتها في المؤشر الفرعي الأول الذي يختص بتوافر الخدمة وتطورها، حيث حصلت على المرتبة (الأولى) وبنسبة بلغت (96.00%)، أما المؤشر الفرعي الثاني، فيهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، وجاءت السعودية فيه على المرتبة (الأولى)، حيث استمرت بالارتفاع في هذا المجال وحققت تقدماً بنسبة زادت على (37%) خلال النسختين الماضيتين لتصل لنسبة نضج بلغت (79.24%)، فيما يتعلق المؤشر الثالث بالوصول إلى الجمهور، وحققت السعودية ارتفاعاً على مستوى هذا المؤشر الفرعي لتصل لنسبة نضج قدرها (86.48%) ولتحتل بذلك المرتبة (الثالثة).