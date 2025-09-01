أمير المدينة المنورة: التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان والقيادة وفّرت كافة الإمكانات لدعمه

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – هيأت كافة الإمكانات المادية والبشرية لدعم قطاع التعليم في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز دور المنظومة التعليمية في تأهيل كوادر وطنية قادرة على صناعة المستقبل ودعم التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه طلاب متوسطة ربيعة بن أكثم يومهم الدراسي، بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ، حيث هنّأ أبناءه الطلاب بهذه المناسبة وحثّهم على الجد والاجتهاد والمثابرة، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً مليئاً بالتميز والإبداع.
وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بالدور الكبير للمعلمين والمعلمات في تنمية قدرات الطلاب والطالبات، مؤكداً اعتزازه بجهودهم في أداء رسالتهم السامية وغرس القيم التربوية والإنسانية في نفوس الناشئة، كما نوه بالدور الفاعل لأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم وتعزيز انضباطهم الدراسي.
كما أثنى على جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في الاستعداد المبكر وتهيئة البيئة التعليمية لانطلاقة العام، وخلال جولته على المدرسة بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، اطّلع على البرامج والمرافق التعليمية وزار قاعة الموهوبين، مشيداً بتميز الطلاب في مشاركاتهم بالمسابقات المحلية والدولية، فيما استمع إلى شرح من مدير المدرسة حول أحدث التجهيزات التي تسهم في تمكين المعلمين من أداء رسالتهم التعليمية على الوجه الأمثل.