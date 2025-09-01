أمير المدينة المنورة: التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان والقيادة وفّرت كافة الإمكانات لدعمه

كما أثنى على جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في الاستعداد المبكر وتهيئة البيئة التعليمية لانطلاقة العام، وخلال جولته على المدرسة بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، اطّلع على البرامج والمرافق التعليمية وزار قاعة الموهوبين، مشيداً بتميز الطلاب في مشاركاتهم بالمسابقات المحلية والدولية، فيما استمع إلى شرح من مدير المدرسة حول أحدث التجهيزات التي تسهم في تمكين المعلمين من أداء رسالتهم التعليمية على الوجه الأمثل.