في يومه العالمي.. "حقوق الإنسان" تُطلق حملة "أقل من 18" للتعريف بحقوق الطفل

وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ونشر الثقافة لكل فئات المجتمع، حيث شملت عدداً من المسارات الإعلامية والرقمية والمكانية عبر إقامة عدد من الأجنحة والأركان التعريفية في واجهة روشن، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وجمعية إنسان، حيث سيحظى الجناح الخاص في جمعية إنسان لرعاية الأيتام الذي سيقام بالتعاون مع الجمعية يوم الخميس بفعاليات موسعة موجهة للطفل.