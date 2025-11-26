المندوب السعودي الدائم لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "الإيراني"

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في مقر المندوبية الدائمة بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في جدة نظيره السفير محمد حسن شيخ الإسلامي ،

المندوب الجديد الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي .

وهنأ "السحيباني" نظيره "الإيراني" على تعيينه مندوباً دائماً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي.

وحمل اللقاء تطلعات الطرفين نحو تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العمل تحت إطار المنظمة، كما جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسُبل تعزيز التعاون والتشاور في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة ، إلى جانب التأكيد على دور المنظمة الريادي لاسيما في ظل التحديات المعاصرة .

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للسبل والوسائل الكفيلة للإرتقاء بالجهود الحثيثة القائمة حاليًا نحو تطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي.