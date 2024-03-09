"الحذيفي": برنامج خادم الحرمين للعمرة له أثر كبير في خدمة الإسلام والمسلمين

أشاد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، بالجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكّدًا أن له الأثر الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلًا الله، عز وجل، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء لما يقدّمه للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.
جاء ذلك خلال لقائه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مقرّ إقامتهم بالمدينة المنورة.
وقال "الحذيفي": من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المباركة التي اختصّ الله بأن تكون منزل الوحي ومهبط الرسالة ومشرق الهداية إلى العالمين، وأن أكرمها برعاية الحرمين الشريفين والبلدين المقدسين، وأكرمها بخدمة الزائرين والوافدين للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد عامة.
وأضاف: من واجبنا وواجب كل مسلم أن نبتهل إلى الله بالدعاء أن يجزي الملك وولي عهده الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، كما لا يفوتني أن أسجل تقديري وإعجابي وسروري بهذا البرنامج المبارك الذي يضمّ هذه الكوكبة من أبناء المسلمين من بقاع متعددة لزيارة الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ولمسنا الأثر الكبير في هذا البرنامج، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد التي نسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها توفيقًا، وأن يتقبّل من هؤلاء الزائرين زيارتهم وأعمالهم الصالحة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يحفظ هذه البلاد بفضله بمنه وكرمه.
وختم الشيخ الحذيفي حديثه قائلًا: الشكر لله سبحانه وتعالى أولًا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا، ثم لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على هذه الجهود والأعمال، فما نراه ونشهده هو شاهد على هذا العمل والقيام بهذه الرسالة العظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين أجمعين، ثم الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده المشهودة والمشهورة والمباركة، وعلى توجيهه ورعايته ودعمه ومتابعته لهذا البرنامج وغيره من برامج الوزارة، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته.