"الحذيفي": برنامج خادم الحرمين للعمرة له أثر كبير في خدمة الإسلام والمسلمين

وأضاف: من واجبنا وواجب كل مسلم أن نبتهل إلى الله بالدعاء أن يجزي الملك وولي عهده الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، كما لا يفوتني أن أسجل تقديري وإعجابي وسروري بهذا البرنامج المبارك الذي يضمّ هذه الكوكبة من أبناء المسلمين من بقاع متعددة لزيارة الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ولمسنا الأثر الكبير في هذا البرنامج، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد التي نسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها توفيقًا، وأن يتقبّل من هؤلاء الزائرين زيارتهم وأعمالهم الصالحة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يحفظ هذه البلاد بفضله بمنه وكرمه.