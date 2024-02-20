ديوان المظالم يستقبل وفدًا من "لجان المنازعات المصرفية"

واستعرض ديوان المظالم أمام الوفد, تجربته في التحول الرقمي خاصة ما يتعلق بخدمات التقاضي في محاكم الديوان الإدارية وكيف تتم اليوم بإجراءات رقمية بالكامل، بالإضافة إلى عرض عدد من العروض المرئية عن مركز إدارة العمليات القضائية ومركز الخدمات القضائية الرقمية بالديوان؛ التي تضمّنت آليات العمل الرقمي بالديوان وما يحققه من جودة وإنجاز.