12 مسارًا و73 حافلة و210 نقاط توقف.. تفاصيل تدشين مشروع النقل العام بالقصيم

وبارك الأمير تدشين المشروع، وقال: نحمد الله ونشكره على انطلاق وتدشين مشروع النقل العام بالمنطقة، الذي سيتكون من 210 نقاط توقف ويخدم عدة مرافق؛ منها مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك جامعة القصيم ومحطة القطار "سار"، وأننا ننتظر إن الله المرحلة الثانية لمشروع النقل العام لخدمة محافظة الرس والمحافظات الأخرى بالمنطقة وربطها مع ما تم تشغيله في المرحلة الأولى؛ معبّرًا عن شكره لوزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح والرئيس التنفيذي للنقل الجماعي المهندس خالد الحقيل، على جهودهم ومتابعتهم لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، كما قدّم شكره لأمين منطقة القصيم المهندس المجلي، لجهوده ومتابعته لاستكمال المرافق الأساسية للمشروع.