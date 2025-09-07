وزارة التجارة تدعو لاستخدام تطبيق "بلاغ تجاري" لضمان سرعة معالجة الشكاوى

وأوضحت الوزارة أن خطوات رفع البلاغ عبر التطبيق تشمل تحديد نوع البلاغ سواء كان متعلقًا بالسلع أو المركبات، ثم اختيار عنوان البلاغ المناسب، وكتابة البيانات التفصيلية، إضافة إلى إمكانية إرفاق صور أو مستندات تدعم الشكوى، مع ذكر اسم الوكيل أو التاجر محل البلاغ.