وزارة التجارة تدعو لاستخدام تطبيق "بلاغ تجاري" لضمان سرعة معالجة الشكاوى

أكدت وزارة التجارة أهمية استخدام تطبيق "بلاغ تجاري" لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات عدم إصلاح السلع أو المركبات، مبينة أن التطبيق يتيح للمستهلكين تقديم بلاغاتهم بشكل مباشر مع إرفاق المتطلبات اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن خطوات رفع البلاغ عبر التطبيق تشمل تحديد نوع البلاغ سواء كان متعلقًا بالسلع أو المركبات، ثم اختيار عنوان البلاغ المناسب، وكتابة البيانات التفصيلية، إضافة إلى إمكانية إرفاق صور أو مستندات تدعم الشكوى، مع ذكر اسم الوكيل أو التاجر محل البلاغ.
وبيّنت أن النظام يتيح أيضًا تعديل بيانات البلاغ خلال 72 ساعة من تقديمه، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة المعالجة. وأكدت أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز حماية المستهلكين، وتطوير قنوات التواصل الفعّالة معهم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.