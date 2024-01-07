"السديس" يُشيد باهتمام "الشؤون الإسلامية" بـ"ضيوف خادم الحرمين"

وأضاف أنه مهما اختلفت أقطارهم وأمصارهم ولغاتهم وألسنتهم وبيئاتهم ومجتمعاتهم؛ يجمعهم هذا الدين العظيم، والأخوة الإسلامية، والحرص على اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والمثل والقيم الإسلامية النبيلة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً واحِدَةً وَأَنا رَبُّكُم فَاعبُدونِ﴾ [الأنبياء: 92]. ‏