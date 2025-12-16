الفريق البسامي يعتمد ترقية 1911 فردًا في مختلف تخصصات الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية تقضي بترقية (1911) فردًا من منسوبي الأمن العام إلى الرتب التي تلي رتبهم، وذلك في مختلف التخصصات الأمنية.
ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ودعم مستمرين، معربًا عن امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعمه المتواصل لرجال الأمن في جميع المجالات.
وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأن تكون هذه الترقية حافزًا لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، والمليك، والوطن.