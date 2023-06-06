انطلاق الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بتنظيم هيئة التراث وبمشاركة عربية ودولية

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، انطلقت اليوم فعاليات "الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية (بنان)"، الذي تُنظمه هيئة التراث خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو، وذلك بحفل أقيم مساء اليوم في واجهة الرياض بحضور حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، ود. جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وجمع من الخبراء والحرفيين المحليين والعرب والعالميين.
وألقى نائب وزير الثقافة كلمة في الحفل، أشار فيها إلى أن الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية من المناسبات المهمة التي تدعمها وزارة الثقافة وهيئة التراث؛ لما له من دور مهم في تسليط الضوء على العمل الإبداعي للحرفيين والحرفيات، والتعريف بالتراث الغني للمملكة، وتوفير منصة لعرض المهارات والإبداعات الحرفية.
وأكد نائب وزير الثقافة أهمية الحِرف اليدوية بوصفها مشروعًا اقتصاديًّا ثقافيًّا مهمًّا، وعاملاً لإيجاد فرص العمل والاستثمار، إضافة إلى دورها في حفظ الموروث الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية.
وتضمَّن حفل الافتتاح أغنية خاصة بالمناسبة، وفيلمًا وثائقيًّا عن عراقة الحِرف القديمة، وقصة الحِرف اليدوية المتوارثة منذ مئات السنين، التي تعبّر عن ثقافة السعودية وتنوُّع تراثها، وجمال تلك الحِرف.
ويقام الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) على مساحة 18 ألف متر مربع في واجهة الرياض، في تصميم مستوحى من الإرث والطراز المعماري التراثي، ويقدم فيه الحرفيون أعمالهم، ويبيعونها في11 قسمًا، هي (المشغولات المعدنية، والنسيجية، والنخيلية، والجلدية، والخشبية، والفخارية، وحِرف التجليد والتذهيب، وحِرف الحلي والمجوهرات، والمشغولات المطرزة، والحرف اليدوية الداعمة).
ويصاحب "الأسبوع" معرض حِرفي، إلى جانب جناح لعام الشعر العربي 2023. كما تقيم هيئة التراث قرية لفنون الحِرف، تحتضن مجسمات جمالية حرفية ممزوجة بأعمال فنية.
كما تُخصص منطقة للطفل، وورش عمل بأدوات تطبيقية متكاملة، وأنشطة تفاعلية للأطفال، تجذب الأطفال واليافعين لاستكشاف التراث والحرف اليدوية.
يُشار إلى أن الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية يفتح أبوابه للزوار طيلة سبعة أيام من الساعة الـ4 عصرًا إلى الساعة الـ11 مساء، ما عدا يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو من الساعة الـ2 إلى الساعة الـ10 مساء.