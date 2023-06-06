انطلاق الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بتنظيم هيئة التراث وبمشاركة عربية ودولية

ويقام الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) على مساحة 18 ألف متر مربع في واجهة الرياض، في تصميم مستوحى من الإرث والطراز المعماري التراثي، ويقدم فيه الحرفيون أعمالهم، ويبيعونها في11 قسمًا، هي (المشغولات المعدنية، والنسيجية، والنخيلية، والجلدية، والخشبية، والفخارية، وحِرف التجليد والتذهيب، وحِرف الحلي والمجوهرات، والمشغولات المطرزة، والحرف اليدوية الداعمة).