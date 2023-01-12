استشاري طب شرعي: الوفيات بسبب المشاجرات كثيرة منها شاب حاول فك شجار ففوجئ بطعنة أنهت حياته!

نفى استشاري الطب الشرعي الدكتور محمد مددين المعلومات المغلوطة بأن الطب الشرعي يستطيع معرفة المجرم من خلال عين المقتول الذي تبقى في عينه صورة آخر شخص شاهده قبل وفاته، مؤكدًا أن هذه المعلومة غير صحيحة أبدًا وإنما هي من نسج الخيال وبتأثير الدراما والمسلسلات والقصص والروايات!
وتحدث استشاري الطب الشرعي عن قصة شاب حاول فك شجار أمام منزله ليفاجأ بطعنة تنهي حياته.
وأشار في حديثه لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية إلى أنه شهد على وفاة بسبب تشجيع كرة القدم!
وأوضح أن تحديد سبب ووقت الوفاة يعد إحدى مهمات الطب الشرعي، وذلك من خلال معرفة حرارة الجسم وتيبسه.
وأرجع قلة الإقبال على الالتحاق بالطب الشرعي لأسباب عدة منها التعامل غالبًا مع الجثث والموتى.
وأشار الدكتور محمد مددين إلى كثرة الوفيات التي تحدث بسبب المشاجرات والمضاربات، حيث يكون الشاب سليمًا ومعافى ثم فجأة بسبب انفعال وشجار وعراك يتوفى وهذا مؤلم وموجع لأسرته.
وأضاف: "من إحدى قصص الوفيات المأساوية قصة شاب كان في منزله وسمع صوت مشاجرة خارج المنزل، وعندما ذهب لاستطلاع سبب المشكلة وحاول فك الشجار فوجئ بطعنة أنهت حياته!".
وأضاف: "من قصص الوفيات المؤلمة الوفيات التي تحدث بسبب التعصب الرياضي، وعند مشاهدة مباراة كرة القدم، قد يتوفى بسبب الانفعال والحماس".
وأشار إلى أن كثيرًا من المعلومات المغلوطة حول الوفيات والطب الشرعي تكون بسبب تأثير الدراما والمسلسلات، ومنها أن المقتول تبقى في عينه صورة آخر شخص شاهده فيستطيع الطب الشرعي من خلال ذلك اكتشاف هذا القاتل، وهذا غير صحيح علميًا!