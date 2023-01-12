استشاري طب شرعي: الوفيات بسبب المشاجرات كثيرة منها شاب حاول فك شجار ففوجئ بطعنة أنهت حياته!

وأشار إلى أن كثيرًا من المعلومات المغلوطة حول الوفيات والطب الشرعي تكون بسبب تأثير الدراما والمسلسلات، ومنها أن المقتول تبقى في عينه صورة آخر شخص شاهده فيستطيع الطب الشرعي من خلال ذلك اكتشاف هذا القاتل، وهذا غير صحيح علميًا!